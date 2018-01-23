В Совфеде заявили, что Украина в любом случае заберет военную технику из Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Украина «в любом случае» заберет военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом сообщает RT.

«Я замечу, что не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. (Премьер-министр Украины Владимир) Гройсман отвечал, говоря, что Украина готова принять технику вместе с Крымом, (глава МИД Украины Павел) Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Заберут не сегодня, так завтра», — сказал Цеков.

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По его словам, представители Украины до сих пор настроены «рвать связи» с Россией.

«Но рано или поздно отношения России и Украины будут улучшаться, может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», — добавил Цеков.

Ранее Климкин назвал предложение России передать Украине оставшиеся в Крыму корабли «трюком».