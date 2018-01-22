МИД Украины назвал «трюком» предложение России передать военную технику из Крыма

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не получал официального обращения от России относительно передачи военной техники из Крыма, сообщает «Украинская правда».

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России», — отметил он.

По словам Климкина, у Киева и Москвы нет никакого диалога по любым вопросам, касающихся статуса Крыма.

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Он также отметил, что Киев не будет делать «никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию».

Глава МИД Украины отметил, что Киев не получал официального обращения от России: «каких-либо дипломатических нот у нас не было».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы вернуть боевую технику ВС Украины, находящуюся в Крыму.