Эрдоган рассказал, сколько времени займет операция в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь», закончится «за очень короткое время». Это заявление он сделал в эфире канала NTV.

«Мы очень быстро закончим эту операцию. Террористы оттуда (из Африна – «Газета.Ru») бегут, а мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная операция. Мы проводим операцию для защиты наших границ. Пусть Аллах поможет нашим солдатам», – сказал Эрдоган.

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Кроме того, президент предупредил сторонников про-курдской оппозиции, что в случае протестов против операции в Сирии, демонстрации подавят силовики.

«Знайте, что куда бы вы не направились на улице, наши силы безопасности будут преследовать вас», – заявил Эрдоган.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что любой, кто окажет военную поддержку курдским формированиям в сирийском Африне, станет целью турецких вооруженных сил.