СМИ подсчитали, что будет с Гавайями после ядерного удара

Американское издание Defence One решило спрогнозировать, что будет с Гавайями в случае ядерного удара.

Неделей ранее жителей архипелага по ошибке предупредили о ракетном ударе.

Для подсчетов журналисты использовали сервис Nukemap. Выяснилось, что заряд мощностью в 200 килотонн, который взорвется над столицей Гонолулу, может убить почти 158 тыс. человек и ранить еще 173 тыс.

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Кроме того, гористая местность региона только усугубит ситуацию, поскольку волны от взрыва будут отражаться обратно.

Также издание делает вывод, что Гавайи — не лучшее место, чтобы пережить ядерный удар. Поскольку это архипелаг, находящийся на удалении от материка, то доставлять туда медикаменты и припасы будет затруднительно.

Ранее СМИ рассказали о последствиях ядерного удара по Лос-Анджелесу.