В НКР заявили об обстреле беспилотниками Азербайджана

В министерстве обороны непризнанного Нагорного Карабаха заявили, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли их позиции при помощи беспилотных летательных аппаратов, передает «Интерфакс».

«Нарушив обязательство по укреплению мер доверия, взятое на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан 20 января в 14.50 (15.50 мск) на северном направлении линии соприкосновения применил беспилотные летательные аппараты, обстреляв армянских постовых из минометных снарядов», - сообщили представители министерства.

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Отмечается, что в результате произошедшего потерь среди личного состава со стороны непризнанного Нагорного Карабаха нет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым урегулирование конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе в ноябре 2017 года.