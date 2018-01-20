Премьер Турции анонсировал возможное начало наземной операции в Сирии
По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, вооруженные силы страны могут 21 января начать наземную операцию в Сирии, передает РИА «Новости».
«Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу», — сказал Йылдырым.
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Он также отметил, что вооруженные силы будут действовать совместно со Свободной сирийской армией.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном после начала военной операции Турции в Сирии.