Турция объявила о начале военной операции в сирийском Африне

Генштаб Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь», направленной против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна на северо-западе Сирии, передает Reuters.

«С целью обеспечения стабильности и безопасности на наших границах и в регионе ВС Турции 20 января в 17.00 начали операцию «Оливковая ветвь» в районе Африна против террористических организаций (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) РПК, сирийской курдской партии «Демократический союз», сил самообороны сирийских курдов (YPG) и «Исламского государства», — заявили в Генштабе.

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В генштабе Турции отметили, что целью операции является «зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета».

Ранее сообщалось, что Турция нанесла авиаудары по позициям курдов в сирийском Африне.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.