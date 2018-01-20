Россия и Мьянма упростили порядок визитов военных кораблей

Во время рабочей поездки в Юго-Восточную Азию министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном двусторонее военное сотрудничество, сообщает «Интерфакс».

Российский министр отметил положительную динамику во взаимодействии двух стран в военной сфере, которой поспособствовало подписанное в 2016 году межведомственное соглашение о военном сотрудничестве.

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После переговоров министров было подписано межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, которое предполагает расширение сотрудничества между странами.

«Придаем большое значение визитам российских военных кораблей в порты Мьянмы, равно как и ожидаем с визитом в России военные корабли из этой страны», — заметил Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что работа Министерства обороны России в новом году будет скорректирована с учетом изменений военно-политической обстановки в мире.