Бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи границ Ленинградской области

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H в рамках учений осуществили тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии вблизи российских рубежей в районе Финского залива, передает «Интерфакс».

В выполнении задания были задействованы американские бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 61-0005 и 60-0012, которые поднялись с передовой базы Фэрфорд в Великобритании.

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Перед многочасовыми полетами, которые осуществлялись в регионе Балтики, на борт самолетов был загружен учебный боекомплект для проведения тренировочных бомбометаний.

Ранее сообщалось, что в Эстонию прибыли 12 американских истребителей F-16 для участия в международных учениях, которые продлятся до марта.