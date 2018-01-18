Под Челябинском военнослужащего задавил танк

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как военнослужащего задавил танк в Челябинской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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«18 января в названный военный следственный отдел обратился военнослужащий войсковой части 87441, сообщив, что 17 января около 17.00 вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сообщили в ГВСУ.

Подробности произошедшего устанавливаются.