Американский генерал рассказал об обеспокоенности модернизацией ВС России
Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия за последние 10 лет модернизировала все составляющие вооруженных сил, передает РИА «Новости».
«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на вложения, которые за последние 10 лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — сказал Данфорд.
По его словам, эта информация вызывает беспокойство.
«Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся», — добавил Данфорд.
Ранее США заявили о ядерном преимуществе России.