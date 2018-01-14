Пушков заявил о желании США расчленить Сирию

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что желание США создать силы безопасности в Сирии говорит о намерении раздробить страну.

Об этом он написал в твиттере.

«Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т.н. «силы безопасности» численностью до 30 тысяч человек - это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США - за единую Сирию. На деле - за раздробленную», — написал он.

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Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» приступила к созданию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.