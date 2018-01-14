Власти США назвали причину ложной ракетной тревоги на Гавайях

Федеральная комиссия связи США назвала в качестве причины ложной ракетной тревоги на Гавайях отсутствие у властей штата необходимых мер по контролю за такого рода оповещениями. Об этом говорится в заявлении главы комиссии Эджита Пая.

«Правительство Гавайев не располагает необходимыми мерами предосторожности для предотвращения подобных оповещений», — говорится в тексте заявления.

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В комиссии назвали инцидент абсолютно неприемлемым и добавили, что проведут тщательное расследование.

Ранее губернатор Гавайев заявил, что причиной ложной тревоги стало то, что один из сотрудников нажал не ту кнопку.