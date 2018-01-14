В Госдуме ответили испугавшемуся «минирования» кораблей в Крыму украинскому генералу

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал «очередной глупостью» слова украинского генерала о «скрытых подрывных устройствах» в украинских кораблях, расположенных в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, желание Москвы передать Киеву эти корабли является «жестом доброй воли».

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«Мы отдаем ту технику, которая нам непригодна на сегодняшний день. Наши виды вооружения гораздо новее, более экологичные, благоприятные, и, конечно же, сегодня мы не нуждаемся в той технике, которая была в свое время на вооружении ВС Украины. Поэтому, как говорится, заберите ненужное», — отметил Швыткин.

Ранее украинский генерал Игорь Романенко заявил об опасности украинской военной техники, которую могут передать из Крыма.