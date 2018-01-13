Украинский генерал увидел опасность в военной технике из Крыма

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил об опасности украинской военной техники, которую могут передать из Крыма. Об этом он заявил в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, необходимо тщательно проверить ее на наличие «скрытых подрывных устройств»,

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По его мнению, обследовать передаваемую технику необходимо еще в Крыму.

«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника, — чтобы принимать ее или нет», — заявил Романенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военной техники из Крыма является жестом доброй воли, чтобы сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки.