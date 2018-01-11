В Генштабе ВС России рассказали об атаке дронов на Хмеймим

Боевики в Сирии использовали для атаки на российские базы новый для себя тип беспилотников, не применявшийся ранее, передает РИА «Новости» заявление начальника управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС Александра Новикова.

Он добавил, что новые дроны появились у боевиков в Сирии сразу после поступления в продажу в разных странах. Также, по его словам, каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по 10 боеприпасов.

Реклама

«Заслуживают внимания используемые на беспилотниках боеприпасы. Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов», — сказал Новиков.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинские спецслужбы готовят «атаку дронов» на Крым.

Бальбек отметил, что диверсия будет похожа на беспилотную атаку российской базы Хмеймим в Сирии.