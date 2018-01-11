Полиция Германии остановила транспортный конвой с американскими гаубицами

В Германии дорожная полиция остановила транспортный конвой с американскими гаубицами M109, отправленный из Польши, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию земли Саксония.

Из-за многочисленных нарушений конвою отказали в дальнейшем следовании. Отмечается, что у экспедиторской компании отсутствовал ряд необходимых документов, были нарушены нормы перевозки грузов. Также отмечается, что водители, перевозившие гаубицы, не соблюдали режим сна и бодрствования.

Конвой сможет продолжить движение после того, как будут выполнены необходимые требования к перевозке. Также компания-перевозчик и водители должны будут выплатить штраф.