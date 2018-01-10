Лавров и Зариф уверены в плохом эффекте срыва ядерной сделки из-за США

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф выразили уверенность в том, что срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе из-за действий США окажет негативный эффект на ядерном нераспространении, передает РИА «Новости».

«Высказано обоюдное мнение, что возможный срыв реализации СВПД вследствие действий Вашингтона будет противоречить задаче поддержания международной и региональной безопасности и стабильности, негативно скажется на многосторонних усилиях в сфере ядерного нераспространения», — говорится в тексте заявления министерства.

Министры также договорились продолжить взаимодействие по данному вопросу.