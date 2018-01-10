Посол КНДР назвал улучшение отношений с Южной Кореей главной задачей года

Посол КНДР в России Ким Хен Джун назвал улучшение отношений с Южной Кореей главной задачей 2018 года, передает РИА «Новости».

«Очень важной задачей является улучшение отношений между Севером и Югом», — сказал Ким Хен Джун.

Он также подчеркнул, что если не снять напряженность вокруг ситуации на Корейском полуострове, то граждане двух стран «не смогут совместно встретить праздники и добиться согласия между нами».

Ранее сообщалось, что МИД России приветствует договоренности КНДР и Южной Кореи.