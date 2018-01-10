Минобороны рассказало, откуда запустили дроны для атаки Хмеймима

Дроны, которые атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии 6 января, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб», которую контролируют формирования «умеренной» оппозиции. Об этом сообщает газета Минобороны «Красная Звезда», передает РИА «Новости».

«Как сообщили в Минобороны России, было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой «умеренной» оппозиции», — пишет газета.

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После этого, как отмечается, российское ведомство направило письма начальнику генштаба ВС Турции Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

«В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб» с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам», — подчеркивается в сообщении.

Ранее СМИ назвали ответственных за нападение на авиабазу Хмеймим.