Клинцевич об атаке дронов на Хмеймим: Запад выпустил джинна

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Запад «выпустил джинна из бутылки», передав террористам в Сирии технологии, которые сделали возможной атаку на российскую военную базу Хмеймим с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Передав террористам новейшие технологии прямо или через посредников, США выпустили джина из бутылки. Технологии – не деньги: если их получают, то обратно не отдают», — сказал Клинцевич.

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По его словам, заявление официального представителя Пентагона Адриана Рэнкина-Гэллоуэя о том, что подобные дроны можно купить на рынке, рассчитано на обывателя.

«Заявление представителя Пентагона насчет легкой доступности технологий, использованных для совершения атаки БПЛА на российскую базу в Сирии, рассчитано на обычных людей, знакомых с беспилотниками лишь по картинкам с телевизионного экрана. Для специалиста это очевидный блеф. Не удивлюсь, если завтра кто-то в США заявит, что и атомную бомбу можно приобрести на свободном рынке», — добавил сенатор.

Ранее в Минобороны прокомментировали заявление Пентагона о беспилотниках для атаки на Хмеймим.