Пушков рассказал про «важный сдвиг»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление главы МИД Саудовской Аравии Аделя Аль-Джубейра о прекращении военной поддержки боевиков в Сирии.

«Эр-Рияд предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. Там пришли к выводу, что война против Дамаска — дело гиблое. Важный сдвиг», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии 11 принцев были задержаны за протесты в королевском дворце.