Пентагон: использованные для атаки на Хмеймим дроны легко доступны на рынке

Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии «легко доступны» на открытом рынке, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

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«Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», — заявил он.

Ранее сообщалось, что атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии, произошедшую 6 января, пытались осуществить 13 беспилотников.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.