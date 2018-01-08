Турция продлит режим ЧС еще на три месяца

Турция продлит режим ЧС, введенный после провалившегося госпереворота 2016 года, еще на три месяца, рассказал заместитель премьер-министра страны Бекир Боздаг. Об этом сообщает Reuters.

После заседания в кабинете министров Боздаг заявил, что Совет безопасности Турции обсудит продление на своем следующем совещании, а кабмин одобрит его.

Ранее сообщалось, что полиция Анкары задержала Салема Гюлена, племянника исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года.