СМИ: главком сил НАТО в Европе встретится в Баку с главой Генштаба

Главком войск США и НАТО в Европе Кертиса Скапаротти может встретиться с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым в январе 2018 года в Баку. Об этом сообщил Buzzfeed со ссылкой на чиновников Европы и США.

Портал отмечает, что администрация экс-президента США Барака Обамы запретила встречу главкома ОВС с главой российского Генштаба после вхождения Крыма в состав России.

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Один из источников издания заявил, что Скапаротти и Герасимов провели телефонный разговор, в котором демонстрировали «явный взаимный интерес к поддержанию военных коммуникаций».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стала более уверенной в себе.