ВСУ: «Грузинского легиона» никогда не существовало

Подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Украины никогда не существовало, сообщается на странице воинского формирования в фейсбуке.

Сказано, что в 2016 году на службу в Вооруженные силы по контракту поступило «определенное количество» иностранцев, которые имеют официальный статус военнослужащих украинской армии.

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«Теперь один из них ушел в отставку по семейным обстоятельствам, еще четыре освобождены от военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают нести службу в бригаде на высших позициях сил АТО (антитеррористическая операция - «Газета.Ru»)».

Ранее в ДНР рассказали, что причиной выхода «грузинского легиона» из ВСУ стал «дружественный огонь».