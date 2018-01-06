Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30

Министерство обороны США в твиттере опубликовало видеозапись сопровождения российских истребителей Су-30 над Балтийским морем.

На записи видно, как американские самолеты F-15 поднимаются по тревоге для перехвата российских Су-30 из-за того, что те не передали кодов по требованию авиадиспетчеров.

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В Пентагоне отметили, что инциденты, попавшие на видео, произошли 23 ноября и 13 декабря.

Ранее сообщалось, что самолет США провел оперативную разведку около российских рубежей на юге Балтики.