Пентагон анонсировал новую военную стратегию США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что новая военная стратегия США будет опубликована 19 января, передает РИА «Новости».

«Там будет относительно толстая засекреченная стратегия и более краткая, которая изложена в несекретном виде», — сказал Мэттис.

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Ожидается, что позднее Пентагон также представит рамочные документы по ядерным силам и противоракетной обороне.

Ранее сообщалось, что в КНДР намерены заставить США «горько пожалеть» о новой стратегии безопасности.