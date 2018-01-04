МИД России приветствовал отказ США и Южной Кореи от учений во время Олимпиады

Россия приветствует сообщения о договоренности Южной Кореи и США не проводить военные учения в период Олимпиады, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Официальные источники Республики Корея сообщили, что в ходе телефонного разговора президента этой страны и США достигнута договоренность о непроведении военных учений в период предстоящей зимней Олимпиады. Конечно, мы можем такую договоренность только приветствовать... Собственно говоря, это то, к чему российские представители на разных уровнях давно призывали коллег в Вашингтоне и в Сеуле, делали это в том числе публично», — сказал Рябков.

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Замминистра добавил, что российская сторона теперь должна «дождаться более конкретного и внятного разъяснения этой ситуации со стороны американских официальных лиц».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал не проводить военные учения с Южной Кореей в ходе Олимпиады.