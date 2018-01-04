Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на запуски трех ракет

Израильские истребители нанесли удар по террористической инфраструктуре в палестинском секторе Газа в ответ на три пуска ракет по израильской территории, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Армию обороны Израиля.

«В ответ на три ракеты, запущенные вчера по южным израильским поселениям из сектора Газа, истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по значительной террористической инфраструктуре», — сообщили в армии.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес новый удар по позициям ХАМАС в Газе.