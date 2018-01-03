Иранский адмирал потребовал от США вывести войска из Сирии
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани потребовал от США, чтобы они вывели свои войска из Сирии. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Аль-Маядин», передает РИА «Новости».
По его словам, США не согласовали с сирийскими властями отправку своих военных, в отличие от Ирана и России. Он также расценил присутствие США в Сирии как «оккупацию».
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«Мы будем требовать этого (вывода американских войск) со всех международных трибун», — сказал Али Шамхани.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсети Instagram и других на фоне протестов в стране.