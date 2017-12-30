США отвергли обвинения в поддержке боевиков ИГ в Сирии

В Пентагоне назвали абсурдными заявления о том, что США поддерживают террористическую группировку «Исламское государство». Об этом заявила официальный представитель ведомства Ребекка Риберих, передает РИА «Новости».

«Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой [боевиков] ИГ», — сказала Риберих.

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Ранее сирийские СМИ сообщали об эвакуации главарей ИГ вертолетами США.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.