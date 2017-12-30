Мэттис рассказал о прячущихся в долине Евфрата боевиках ИГ
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что часть боевиков группировки «Исламское государство» скрывается в средней части долины реки Евфрат в Сирии. Об этом сообщает CNBC.
«Часть людей бежала. Так бывает на войне. Они перебрались, по-видимому, в среднюю часть долины реки Евфрат. Сейчас мы пытаемся уничтожить их так называемый халифат, стараясь также сохранить жизни невинных людей», — сказал Мэттис.
Как отмечает телеканал со ссылкой на Reuters, на территории Сирии и Ирака в настоящий момент могут находиться около 1 тыс. боевиков ИГ.
Накануне сирийские СМИ сообщили об эвакуации главарей ИГ вертолетами США.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.