Мэттис рассказал о прячущихся в долине Евфрата боевиках ИГ

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что часть боевиков группировки «Исламское государство» скрывается в средней части долины реки Евфрат в Сирии. Об этом сообщает CNBC.

«Часть людей бежала. Так бывает на войне. Они перебрались, по-видимому, в среднюю часть долины реки Евфрат. Сейчас мы пытаемся уничтожить их так называемый халифат, стараясь также сохранить жизни невинных людей», — сказал Мэттис.

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Как отмечает телеканал со ссылкой на Reuters, на территории Сирии и Ирака в настоящий момент могут находиться около 1 тыс. боевиков ИГ.

Накануне сирийские СМИ сообщили об эвакуации главарей ИГ вертолетами США.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.