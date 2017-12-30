Глава Пентагона пообещал не увеличивать число американских военных на Украине

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не будут менять роль и численность американских военнослужащих на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают [украинской] армии готовиться по стандартам НАТО… И роль американских военных останется прежней», — сказал Мэттис.

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По его словам, у Пентагона «нет абсолютно никаких планов по изменению численности».

Ранее Белый дом одобрил поставки противотанковых ракет Украине.