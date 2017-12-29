В Турции рассказали, как будут обслуживать С-400 из России

ЗРК С-400, поставленные из России в Турцию, будут обслуживаться турецким персоналом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат оборонной промышленности Турции.

«Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года. Контроль будет осуществляться генштабом Турции, а обслуживание систем — турецким персоналом», — сообщили в турецком секретариате.

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Отмечается, что Анкара покупает у Москвы две батареи С-400.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что кредитное соглашение с Анкарой для военно-технического сотрудничества с Москвой согласовано и готово к подписанию.