В Госдепе призвали Россию взаимодействовать по ситуации с Договором по открытому небу

США призывают Россию «конструктивно взаимодействовать» в разрешении ситуации вокруг Договора по открытому небу, передает РИА «Новости» заявление представителя госдепартамента.

«Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по договору об открытом небе», — сказал он.

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По его словам, введенные ранее США меры по отношению к российской стороне были отменой «некоторых гибких возможностей в духе доброй воли».

В то же время он не стал комментировать ограничительные меры со стороны России, о которых ранее заявили в Москве.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва приняла меры в ответ на введенные Вашингтоном ограничения, касающиеся Договора по открытому небу.