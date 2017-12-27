И.о. главы ЛНР подписал указ о помиловании подлежащих обмену пленных

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о подписании указа о помиловании пленных, которые подлежат обмену с властями Украины, передает «Луганский информационный центр».

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех лиц, которых мы сегодня меняем в Майорске. В свою очередь, ждем возвращения наших соотечественников, которые освобождены и находились в плену на территории Украины», — сказал Пасечник.

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Он также заверил, что ЛНР » была и останется» привержена минским соглашениям и готова на выполнение необходимых условий для освобождения пленных.

Ранее сообщалось, что Киев доставил пленных к месту обмена с ДНР и ЛНР.