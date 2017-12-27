Глава Генштаба рассказал, куда из Сирии бежит основная масса боевиков ИГ
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что большинство покидающих Сирию боевиков террористической группировки «Исламское государство» бежит в Ливию и Афганистан.
«Часть возвращается в страны, откуда они прибыли нелегально. Основная масса перемещается в Ливию, в страны Юго-Западной Азии. В Афганистан, его тоже исключать нельзя, — почва там для них благодатная», — заявил Герасимов в интервью kp.ru.
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Ранее Валерий Герасимов назвал главную задачу российской армии в Сирии на 2018 год.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.