Глава Генштаба ВС России назвал главную задачу на 2018 год в Сирии

Глава Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью kp.ru назвал главную задачу российской армии в Сирии на 2018 год.

«По военной линии — завершение уничтожения боевиков «Джебхат ан-Нусры» и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации», — заявил Герасимов.

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Он отметил, что различных формирований, значительно отличающихся друг от друга, в Сирии много.

«Некоторые поддерживают режим прекращения боевых действий. «Джебхат ан-Нусра» — категорически против. Значит, их придется уничтожать», — подчеркнул Герасимов.

При этом второй задачей начальник Генштаба назвал перевод «военного решения вопроса в политическое русло».

Ранее Валерий Герасимов раскрыл детали переброски российских войск в Сирию в 2015 году.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.