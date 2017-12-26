СМИ: террористы сбили сирийский военный самолет

Террористы сбили сирийский военный самолет в провинции Хама, пилот погиб. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

Также о падении самолета сообщает издание Al Masdar.

По его данным, пилот попал в плен к боевикам, где с ним жестоко расправились.