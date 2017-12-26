СМИ: террористы сбили сирийский военный самолет

Все новости на тему: Война в Сирии
- 142296 просмотров Почему экспорт российского оружия удвоился за 10 лет
- 114624 просмотра Автобус был исправен: как машина оказалась в пешеходном переходе в Москве
- 109224 просмотра Механик рассказал, из-за чего могло случиться ДТП с автобусом в Москве
- 93175 просмотров Спустя год: СК РФ исключил версию теракта на борту Ту-154 в районе Сочи
- 90753 просмотра В «Газпроме» крайне удивлены реакцией Украины по итогам газового спора
- 89366 просмотров Мутко покинул пост президента РФС
- 77475 просмотров Стали известны детали смертельного ДТП с автобусом в Москве
- В Пентагоне назвали число оставшихся в Ираке и Сирии террористов ИГ
- Глава Генштаба о российских кораблях в Средиземноморье: никуда мы не уйдем
- Глава Генштаба России рассказал, кто обучал главарей отрядов ИГ в Сирии
- Источник: Россия ограничит для США число аэродромов по договору об открытом небе
- Герасимов рассказал о распределении авиационных сил России и США в Сирии
- Робо-трактор доехал до главного приза
- В России вновь будут взимать НДС на продажу лома и отходов цветных и черных металлов
- Россия остро нуждается в развитой сети узловых аэропортов
- Истина, как всегда, где-то посередине
- Представители ГАЗа заявили об «атаке» со стороны иностранного инвестиционного фонда Prosperity Capital