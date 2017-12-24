Володин раскритиковал США за их несогласованные военные операции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что военные операции США и их партнеров по коалиции в Сирии, Ираке и Ливии являются примером несогласованных односторонних действий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств является недопустимым. По словам Володина, такой подход, который не учитывает интересы безопасности стран и подрывает их государственные институты, ведет к росту террористической угрозы.

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«Примером односторонних действий, не согласованных с законными правительствами стран и СБ ООН, являются военные операции США и их партнеров по коалиции в Ливии, Сирии, Ираке», — заявил Володин.

Он добавил, что в результате «мы видим хроническую нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке», а позиции террористов многократно усилились.

Также Володин призвал разработать механизм контроля передвижения боевиков через границы.