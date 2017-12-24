Генсек НАТО назвал сферу превосходства России над альянсом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс потерял навыки борьбы с подводными лодками, передает РИА «Новости».

«После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — сказал Столтенберг.

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Он также отметил, что Россия подняла деятельность подводных лодок на высочайший уровень со времен холодной войны, вложив значительные средства в развитие флота.

Ранее президент России Владимир Путин назвал агрессивной военную стратегию НАТО.