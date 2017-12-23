Порошенко заявил, что оборонительное оружие нужно Украине для обороны

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что летальное оборонительное оружие, полученное от США, нужно не для наступления, а для защиты военных страны. Об этом он написал на странице в фейсбуке.

«Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — написал Порошенко.

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Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за «решительную поддержку» Украины.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американское оружие принесет мир в Донбасс.