СМИ: Трамп готовится одобрить поставки ракет Украине

Президент США Дональд Трамп намерен объявить об одобрении поставок противотанковых ракетных установок Украине, сообщает ABC News .

Уточняется, что речь идет о поставках на сумму около $47 млн.

После одобрения Трампом план поставок будет направлен в конгресс.

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В администрации Трампа отказались комментировать данную информацию.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн одобрил решение президента США Дональда Трампа поставлять Украине летальное оружие и призвал не останавливаться на этом.