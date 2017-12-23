СМИ: Трамп готовится одобрить поставки ракет Украине
Президент США Дональд Трамп намерен объявить об одобрении поставок противотанковых ракетных установок Украине, сообщает ABC News .
Уточняется, что речь идет о поставках на сумму около $47 млн.
После одобрения Трампом план поставок будет направлен в конгресс.
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В администрации Трампа отказались комментировать данную информацию.
Ранее американский сенатор Джон Маккейн одобрил решение президента США Дональда Трампа поставлять Украине летальное оружие и призвал не останавливаться на этом.