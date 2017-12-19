Глава Пентагона гарантировал дипломатам США возможность «говорить с позиции силы»

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы всегда будут стараться обеспечить дипломатам страны возможность «говорить с позиции силы», передает РИА «Новости».

«Будучи самыми могущественными вооруженными силами в мире военные США обеспечивают нашим дипломатам возможность всегда говорить с позиции силы», — сказал Мэттис.

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По его словам, при поддержке союзников и партнеров США будут «продолжать защищать наши общие интересы безопасности, защищая Америку от тех, кто стремится угрожать свободе, которая у нас есть».

Ранее президент США Дональд Трамп представил стратегию национальной безопасности страны, где ядерное оружие России названо «самой значимой угрозой». Кроме того, Трамп заявил, что США нацелены на создание «мира через силу».