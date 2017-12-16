В Финляндии из-за публикации СМИ о слежке за российскими военными начался скандал

В Финляндии разгорелся скандал из-за публикации СМИ о слежке за военными из России, сообщает РИА «Новости».

Газета Helsingin Sanomat опубликовала материал под названием «Секретное место Финляндии», где рассказала об институте разведки в городе Тиккакоски, где якобы ведется разведка за российскими военными в Ленинградском округе.

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Отмечается, что после этого президент страны Саули Тиинистё и министр обороны Юсси Тиинистё потребовали от национальной полиции Финляндии начать расследование по факту публикации в СМИ секретных данных, так как их обнародование может представлять угрозу для безопасности страны.

Ранее СМИ сообщили, что разведка в Германии отправила журналистам данные с критикой России до их обнародования.