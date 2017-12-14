Пентагон прокомментировал сближение самолетов США и России в Сирии

В небе над Сирией произошло сближение российских и американских самолетов, но ничего экстраординарного в этом не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Центрального командования (CENTCOM) США.

«Два F-22 оказались слишком близко к двум российским самолетам, поэтому были использованы каналы связи для предотвращения конфликтов, чтобы обсудить эту ситуацию», — сказал представитель CENTCOM.

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По его словам, такие ситуации иногда возникают «по нескольку раз в день» и «ничего экстраординарного в них нет».

Других деталей произошедшего представитель Пентагона не привел.

Ранее Reuters сообщало, что американские истребители F-22 выпустили предупреждающие вспышки после того, как два российских самолета Су-25 вошли в согласованную бесполетную зону к востоку от реки Евфрат в Сирии.