Эрдоган назвал сроки решения вопроса о поставках Турции С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России, передает РИА «Новости».

«Хочу сказать относительно С-400. Наши соответствующие органы проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат эту работу», — сказал Эрдоган.

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Ранее в российском МИДе пояснили, кого касаются поставки российских С-400 в Турцию.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 является ее суверенным решением.