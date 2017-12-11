Путин выводит войска из Сирии

Президент России Владимир Путин отдал приказ вывести российские войска из Сирии, передает РИА «Новости».

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил Путин.

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Путин прибыл к месту построения на базе России в Хмеймиме на военном УАЗе.

Ранее в Госдуме сообщили о возможном выводе войск России из Сирии в скором времени. Также ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил о полном разгроме «Исламского государства» в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.