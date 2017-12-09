В Госдуме сообщили о возможном выводе войск России из Сирии в скором времени

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин не исключил, что в скором времени начнется основная фаза вывода российской военной группировки из Сирии, передает РИА «Новости».

«Я не исключаю, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода подразделений», — сказал Швыткин, отвечая на вопрос о том, когда начнется вывод войск из Сирии.

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Ранее в Минобороны заявили, что ВКС США мешают российским военным атаковать террористов в Сирии.

Также ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил о полном разгроме «Исламского государства» в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.